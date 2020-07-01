Медицинские справки online

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  • Комплект мед справок из ПНД и НД
    Комплект справок из ПНД и НД
    Условия получения справки
    Цена:

    1500 рублей
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Медицинская справка от врача в свободной форме

    5.00 из 5
    Справка от врача в свободной форме
    Условия получения справки
    Цена:

    700 рублей
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Справка о несудимости
    Заказать справку о несудимости
    Условия получения справки
    Цена:

    2000
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Справка 2-НДФЛ
    2-NDFL-min
    Условия получения справки
    Цена:

    от 3000 рублей

  • Справка о выходе из академического отпуска
    Справка о выходе из академического отпуска
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 руб.
    Срок действия:

    от 3 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ВУЗ, в колледж

  • Справка ГИМС
    Управление маломерными судами
    Условия получения справки
    Цена:

    2500 рублей
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    12 часов
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД, в МФЦ

  • Медицинская справка для ЭКО
    Медицинская справка для ЭКО
    Условия получения справки
    Цена: 1050  800 руб.
    Срок действия:

    14 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В поликлинику, в больницу

  • Справка о надомном обучении
    Справка о надомном обучении
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб.
    Срок действия:

    от 3 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В школу, в ВУЗ, в колледж

  • Справка для свободного посещения ВУЗа
    Справка для свободного посещения ВУЗа
    Условия получения справки
    Цена:

    700 рублей
    Срок действия:

    от 3 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ВУЗ

  • Оформить больничный в Мытищах
    Больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Оформить больничный в Королеве
    Больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Оформить больничный лист в Красногорске
    Больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Оформить больничный в Химках
    Больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Справка о прохождении кодирования от алкоголизма
    Справка о прохождении кодирования алкоголизма
    Условия получения справки
    Цена:

    1 200 руб.
    Срок действия:

    3 месяца
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования, на работу

  • Оформить больничный в Балашихе
    Больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Детская справка в бассейн в Москве
    Детская справка в бассейн в Москве
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в бассейн

  • Справка о разрешении заниматься спортом ребенку
    Справка о разрешении заниматься спортом ребенку
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    В спортивную секцию, в школу, в вуз, в колледж

  • Справка о разрешении заниматься спортом
    Справка о разрешении заниматься спортом
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    В спортивную секцию, в школу, в вуз, в колледж

  • Электронный больничный лист
    Электронный больничный лист
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1700 руб.
    Срок действия:

    от 3 до 23 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Купить водительские справки
    Купить водительские справки
    Условия получения справки
    Цена:

    от 2500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД

  • Медицинская справка в ВУЗ
    Медицинская справка в ВУЗ
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1200 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж

  • Купить медицинскую справку для ГАИ/ГИБДД
    Купить медицинскую справку для ГАИ/ГИБДД
    Условия получения справки
    Цена:

    от 2500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД

  • Купить медкомиссию на права
    Купить медкомиссию на права
    Условия получения справки
    Цена:

    от 2500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД

  • Справка в спортзал

    5.00 из 5
    Справка в спортзал
    Условия получения справки
    Цена:

    от 700 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В спортнивную секцию, в школу, в вуз, в колледж

  • Справка, подтверждающая место работы
    Справка, подтверждающая место работы
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 рублей
    Срок действия:

    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в банк, в гос учреждения

  • Справка для сдачи нормативов ГТО
    Справка для сдачи нормативов ГТО
    Условия получения справки
    Цена:

    800руб.
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования, в школу, в университет, на работу

  • Мед справка для допуска к работе на высоте
    Мед справка для допуска к работе на высоте
    Условия получения справки
    Цена:

    1 200руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования, на работу

  • Справка от стоматолога
    Справка от стоматолога
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить справку из КВД

    5.00 из 5
    ONLINE-spravka-iz-kozhno-venerologicheskogo-dispansera
    Условия получения справки
    Цена:

    1000 руб
    Срок действия:

    30 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Форма:

    Свободная
    Какой врач выдаёт:

    Венеролог
    Частые диагнозы:

    без диагноза (здоров)
    Куда предоставляется:

    в вуз, на работу, по месту требования, в ГИБДД

  • Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными

    2.84 из 5
    Spravka-ob-otsutstvii-kontaktov-s-infekcionnymi-bolnymi
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    Школа, детский сад, лагерь, санаторий, курорт

  • Справка анализ крови на сахар
    Analiz-krovi-na-sahar
    Условия получения справки
    Цена:

    900 руб
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    Врачам

  • Справка об эпидокружении

    5.00 из 5
    Купить справку об эпидокружении
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб
    Срок действия:

    5 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги, тут будут картинки
    Предоставляется:

    на работу, в санаторий, в детский сад, в школу

  • Справка о контактах

    4.50 из 5
    Купить справку об эпидокружении
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб
    Срок действия:

    5 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    на работу, в санаторий, в детский сад, в школу

  • Анализ мокроты 216/у
    Analiz-mokroty-216u
    Условия получения справки
    Цена:

    900 рублей
    Срок действия:

    14 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка о прохождении флюорографии
    Spravka-o-flyuorografii
    Условия получения справки
    Цена:

    800 рублей
    Срок действия:

    2 года
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Биохимический анализ крови 228/у
    Биохимический анализ крови 228/у
    Условия получения справки
    Цена:

    900
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Выписной эпикриз
    Выписной эпикриз
    Условия получения справки
    Цена:

    1500
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка от терапевта

    5.00 из 5
    Справка от терапевта
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка от фтизиатра о вакцинации манту
    Справка от фтизиатра о вакцинации манту
    Условия получения справки
    Срок изготовления:

    1 час
    Какой врач выдает:

    Терапевт, Фтизиатр
    Куда предоставляется:

    в школу, в детский сад, на работу

  • Справка о вакцинации от гриппа
    Справка о вакцинации от гриппа
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Справка от хирурга
    Справка от хирурга
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Медицинский паспорт здоровья
    Медицинский паспорт здоровья
    Условия получения справки
    Цена:

    1500
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Общий анализ крови 224/у
    Справку общий анализ крови 224/у купить недорого в Москве
    Условия получения справки
    Цена:

    900 рублей

  • Приглашение на лечение
    Приглашение на лечение
    Условия получения справки
    Цена:

    4500 руб.
    Срок действия:

    совпадает со сроком лечения
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Справка для участия в соревнованиях
    Справка для участия в соревнованиях
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    Для соревнований, по месту требования

  • Справка о снятии побоев
    Справка о снятии побоев
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб.
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Медосмотр по приказу 29Н
    Медосмотр по приказу 29Н
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 руб.
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги

  • Справка для марафона
    Справка для марафона
    Условия получения справки
    Цена:

    от 700 руб.
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    Для соревнований, по месту требования

  • Водительская справка для замены прав
    Водительская справка для замены прав
    Условия получения справки
    Цена:

    от 2500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД

  • Медицинская справка для участия в соревнованиях
    Медицинская справка для участия в соревнованиях
    Условия получения справки
    Цена:

    от 700 руб.
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    Для соревнований, по месту требования

  • Справка о физической группе здоровья
    spravka-o-gruppe-zdorovya-min
    Условия получения справки
    Цена:

    1000 руб

  • Справка от врача-невропатолога в Москве
    Справка от невропатолога
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    от 1 дня
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить справку из тубдиспансера
    Справка из тубдиспансера
    Условия получения справки
    Цена:

    1000
    Срок действия:

    3 месяца
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж, по месту требования

  • Купить справку из физкультурного диспансера
    Справка из физкультурного диспансера
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Срок действия:

    6 месяцев
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, в лицей, в техникум, в колледж, в бассейн, в спортивный зал

  • Справка из травмпункта
    Справка из травмпункта
    Условия получения справки
    Цена:

    800
    Срок действия:

    от 1 дня
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить освобождение от физкультуры для студентов
    spravka-osvobozhdenie-ot-fizkultury-kupit-min
    Условия получения справки
    Цена:

    800
    Срок действия:

    от 3 месяцев до года
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, в техникум, в колледж

  • Купить справку от нарколога для трудоустройства
    spravka-iz-dispansera-narkologicheskogo
    Условия получения справки
    Цена:

    1200
    Срок действия:

    от 30 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, по месту требования, в ГИБДД

  • Справка от врача-дерматолога
    spravka-ot-dermatologa
    Условия получения справки
    Цена:

    800
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка от аллерголога
    spravka-ot-allergologa
    Условия получения справки
    Цена:

    800
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка для свободного посещения ВУЗа
    spravka-dlya-vyhoda-iz-akademicheskogo-otpuska
    Условия получения справки
    Цена:

    700
    Срок действия:

    от 3 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    В ВУЗ

  • Получить справку от эндокринолога
    Справка от эндокринолога
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    Без ограничений
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить диагноз бронхиальная астма
    Диагноз бронхиальная астма
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    от 1 дня
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить ветсправку собаке
    veterinarnaya-spravka-formy-f-1
    Условия получения справки
    Цена:

    4000
    Срок действия:

    5 дней
    Время изготовления:

    1 день
    Предоставляется:

    В авиакомпанию, в таможню, по месту требования

  • Купить справку анализ мочи
    Общий анализ мочи
    Условия получения справки
    Цена:

    900 руб.
    Срок действия:

    14 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка после ОРВИ в детский сад
    Справка от педиатра
    Условия получения справки
    Цена:

    1 000 руб.
    Срок действия:

    7 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в школу, в детский сад

  • Справка о том, что ребенок болел ОРВИ
    Справка о болезни 095у
    Условия получения справки
    Цена:

    от 800 руб.
    Срок действия:

    от 1 до 14 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    В школу

  • Купить справку из спортивного диспансера
    Cправка из спортивного диспансера
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    В спортивную секцию, в школу, в вуз, в колледж, на соревнования

  • Справки для ипотеки
    dokumenty-i-spravki-dlya-polucheniya-ipoteku-min (4)
    Условия получения справки
    Цена:

    8000

  • Купить трудовую книжку со стажем
    trudovaya-knizhka (4)
    Условия получения справки
    Цена:

    2000

  • Справка по форме банка для кредита
    spravka-o-dohodah-po-forme-banka (5)
    Условия получения справки
    Цена:

    2000

  • Купить характеристику с работы
    harakteristika-s-mesta-raboty (5)
    Условия получения справки
    Цена:

    1500

  • Спермограмма
    sperma
    Условия получения справки
    Цена:

    2000

  • Карта профилактических прививок (форма 063/у)
    063у
    Условия получения справки
    Цена:

    1500

  • Справка КЭК
    spravka-kehk
    Условия получения справки
    Цена:

    1500
    Срок действия:

    6 месяцев
    Предоставляется:

    в вуз, в колледж, в техникум, в школу, на работу

  • Купить справку о состоянии здоровья
    spravka-086-u
    Условия получения справки
    Цена:

    1200
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж

  • Справка нарколога для ГИБДД в Москве
    Справка нарколога для ГИБДД в Москве
    Условия получения справки
    Цена:

    от 3500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В ГИБДД

  • Купить справку из наркодиспансера
    Купить справку из наркодиспансера
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 рублей
    Срок действия:

    30 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, по месту требования, в ГИБДД

  • Справка 002-ЧО/у для частного охранника 6 разряда
    Справка 002-ЧО/у для частного охранника 6 разряда
    Условия получения справки
    Цена:

    от 3000 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    На работу

  • Купить справку от окулиста
    Купить справку от окулиста
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб
    Срок действия:

    от 1 до 3 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж, в лицей

  • Купить справку от ортодонта
    Купить справку от ортодонта
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Купить справку от ортопеда
    Купить справку от ортопеда
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб
    Срок действия:

    от 1 дня
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка от офтальмолога
    Купить справку от окулиста
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    от 1 до 3 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж, в лицей

  • Медицинская справка о беременности
    Медицинская справка о беременности
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 руб.
    Срок действия:

    до 9 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, для ЗАГСа, в колледж, для личных целей

  • Медицинская справка от гинеколога
    Медицинская справка от гинеколога
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1200 руб
    Срок действия:

    до 9 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, для ЗАГСа, в колледж, для личных целей

  • Справка для лагеря 079у
    Справка по форме 079/У
    Условия получения справки
    Цена:

    900
    Срок действия:

    3 месяца
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в лагерь

  • Европейский паспорт вакцинации (прививка Pfizer)
    международный сертификат вакцинации pfizer
    Условия получения справки
    Цена:

    80000 руб.

  • Комплект мед справок из ПНД и НД для продажи квартиры
    Комплект мед справок из ПНД и НД
    Условия получения справки
    Цена:

    1500
    Срок действия:

    1-3 года
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, в техникум, в колледж, в лицей, для личных целей, в ГИБДД, по месту требования

  • Медицинская справка для выезда за границу
    Медицинская справка для выезда за границу
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 рублей
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    30 минут
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    В авиакомпанию, в консульство, в посольство

  • Освобождение от физкультуры для школы
    Справка для освобождения от физкультуры
    Условия получения справки
    Цена:

    от 800 руб.
    Срок действия:

    от 3 месяцев до года
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, в лицей, в техникум, в колледж

  • Справка о временной нетрудоспособности военного
    Справка о временной нетрудоспособности военного
    Условия получения справки
    Цена:

    1000 рублей
    Срок действия:

    от 1 до 30 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    на работу, в военкомат

  • Справка об обучении в ВУЗе

    5.00 из 5
    spravka-s-mesta-ucheby
    Условия получения справки
    Цена:

    2000
    Срок действия:

    1 день
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Студенческий билет
    Студенческий билет
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    по месту требования

  • Справка о допуске к таинству крещения
    Справка для крещения
    Условия получения справки
    Цена:

    от 1500 руб
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    допуск к таинству крещения

  • Получение заключения ЦПМПК в Москве
    Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия
    Условия получения справки
    Цена:

    2000 руб.
    Срок действия:

    6 месяцев
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    на работу, на учебу

  • Предварительный медицинский осмотр для вуза
    Предварительный медицинский осмотр для абитуриентов
    Условия получения справки
    Цена:

    1000 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    для поступления, на учебу

  • Освобождение от бассейна
    Освобождение от бассейна
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    от 1 до 12 месяцев
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    терапевт, аллерголог, педиатр

  • Справка о сдаче крови на работу
    Справка 402 донора
    Условия получения справки
    Цена:

    800 руб.
    Срок действия:

    бессрочно
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    на работу, на учебу, в организацию, доказательство того что человек был на заборе крови

  • Купить справку из психдиспансера
    Справка из психдиспансера
    Условия получения справки
    Цена:

    1200 руб.
    Срок действия:

    30 дней
    Время изготовления:

    1 час
    Предоставляется:

    в вуз, на работу, по месту требования, в ГИБДД

  • Справка о заболевании ОРВИ
    Справка от терапевта
    Условия получения справки
    Цена:

    700 руб.
    Срок действия:

    от 1 до 3 дней
    Время изготовления:

    30 минут
    Предоставляется:

    в вуз, в школу, на работу, в техникум, в колледж, в лицей, для личных целей

  • Справка 002 и 003 на оружие

    5.00 из 5
    spravka-na-oruzhie-002-ou-komplekt
    Условия получения справки
    Цена:

    4 500 руб.
    Срок действия:

    1 год
    Время изготовления:

    1 день
    Варианты оплаты:

    наличные, банковская карта, электронные деньги
    Предоставляется:

    на работу, охотникам, другое

Медсправка – это документ, который могут потребовать предъявить на работе в качестве подтверждения уважительной причины пропуска, в процессе оформления водительского удостоверения и во многих других случаях. Чтобы не тратить время в больничных очередях, мы создали для вас сервис, позволяющий оперативно купить медицинскую справку нужного образца, изготовленную в соответствии с российским законодательством.

Ресурс «Справка ONLINE» выручит вас и поможет срочно получить официальные документы об осмотре у любого специалиста даже если не болеешь, недорого оформить больничный лист задним числом или получить заключение КЭК, заказать справку для ГИБДД или другого учреждения. Теперь вы избавлены от необходимости неделями ждать приема специалиста – достаточно потратить пару мгновений на заполнение простой онлайн-формы, и максимум через день документ будет у вас в руках. Мы работаем круглосуточно!

Какие справки мы оформляем?

  • Медицинские справки от профильных специалистов (терапевт и хирург, стоматолог, невропатолог, травматолог и гинеколог, окулист);
  • Документы в учебные заведения (для академического отпуска, заключение КЭК, освобождение от физкультуры, справка о болезни в институт/школу/колледж);
  • Медсправки для работы (документ о профпригодности, справка о болезни, больничные листы, справки в свободной форме, подтверждение беременности);
  • Бумаги для санаторно-курортной карты, детские справки для летнего лагеря, для получения доступа в тренажерный зал или бассейн, для оформления водительских прав.

Можно ли предоставлять эти справки в госучреждения?

Настоящие медицинские справки печатают на официальных бланках, установленных приказами Минздрава. Мы даем 100% гарантию того, что купленные у нас справки примут в контролирующих органах, а руководители организации или учебного заведения не поставят под сомнение их подлинность. В какую бы ситуацию вы ни попали, мы постараемся помочь вам выйти из нее без ущерба для бюджета и репутации.

Длительность изготовления документа с подтверждением зависит от его специфики – сроки можно уточнить у наших менеджеров. При этом мы предлагаем самый оперативный сервис оформления справок онлайн в Москве: минимальный срок – всего полчаса, максимальный – сутки. Если у вас нет времени для посещения врачей, можно просто заказать справку онлайн с доставкой!

Наш сервис — это надежный помощник в бешеном ритме жизни, сохраняющий полную конфиденциальность. Полезный сервис позволит вам не отвлекаться

Как заказать оформление справки?

Мы максимально упростили процесс заказа изготовления справок, чтобы сэкономить ваше время. Процедура включает несколько этапов:

I этап: оформление заказа.

Заполните форму онлайн-заявки на сайте, вводя личные и контактные данные, или позвоните по телефону.

оформление заказа
подтверждение заказа

II этап: подтверждение заказа

(при оформлении онлайн-заявки).

Дождитесь звонка оператора для уточнения нюансов выполнения заказа.

III этап: обсуждение деталей.

Выберите удобную дату и время, укажите адрес для доставки документа.

обсуждение деталей
передача справки

IV этап: передача справки.

Заберите в назначенном месте заказ из рук курьера.